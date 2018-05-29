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29.05.2018 18:42 В Новомосковске завершился Международный детский хоккейный турнир "Вести-Тула"





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Впервые матчи проходили одновременно на двух ледовых аренах. В финальном сегодня встретились новомосковская «Виктория» и «Клайпеда» из Литвы. А затем на лед вышла сборная мира, в составе которой были представители детских команд-участниц турнира и звезды хоккея - 16 советских и российских олимпийских чемпионов, среди которых Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников. Ворота «Легенд» защищал Губернатор тульской области Алексей Дюмин. Закончилась эта игра ничьёй со счётом 7:7.







В ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске сегодня завершился Международный детский хоккейный турнир. В этом году за победу сражались 12 команд: из России, Финляндии, Эстонии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Литвы, а также новички турнира – хоккеисты из города Олбани (США) и Череповца Вологодской области.Впервые матчи проходили одновременно на двух ледовых аренах. В финальном сегодня встретились новомосковская «Виктория» и «Клайпеда» из Литвы. А затем на лед вышла сборная мира, в составе которой были представители детских команд-участниц турнира и звезды хоккея - 16 советских и российских олимпийских чемпионов, среди которых Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников. Ворота «Легенд» защищал Губернатор тульской области Алексей Дюмин. Закончилась эта игра ничьёй со счётом 7:7.

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