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29.05.2018 18:29 Сразу в нескольких городах региона откроют новые производства "Вести-Тула"





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Кроме того наш регион одним из первых объявил о заключении специальных инвестиционных контрактов - новой федеральной формы поддержки инвесторов, которая относится лишь к особенно важным для страны производствам и сулит серьезные выгоды. Сейчас на заключение таких соглашений вышли два тульских предприятия – «Тулачермет- Сталь» и «Щекиноазот».



«Специальный инвестиционный контракт на сегодняшний день, это конечно же точечная история, направленная на реализацию проектов с высокой долей экспортной ориентированности, с высокой возможностью импортозамещения. Ключевыми преференциями являются более чем 10-летние льготы по налогу на имущество», - отметил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.



Итоги Петербургского экономического форума для региона сегодня подвел министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. Девятнадцать соглашений на 88 миллиардов рублей - это что называется резюме.Кроме того наш регион одним из первых объявил о заключении специальных инвестиционных контрактов - новой федеральной формы поддержки инвесторов, которая относится лишь к особенно важным для страны производствам и сулит серьезные выгоды. Сейчас на заключение таких соглашений вышли два тульских предприятия – «Тулачермет- Сталь» и «Щекиноазот».«Специальный инвестиционный контракт на сегодняшний день, это конечно же точечная история, направленная на реализацию проектов с высокой долей экспортной ориентированности, с высокой возможностью импортозамещения. Ключевыми преференциями являются более чем 10-летние льготы по налогу на имущество», - отметил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.













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