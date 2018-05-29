НОВОСТИ | Общество







29.05.2018 16:19 Тульское Заречье подверглось химической обработке "Вести-Тула"





| фото |



Гашение сорняка производится специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, находящиеся поблизости. Используется гербицид, разрешенный к применению на территории России. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.







В Туле продолжаются работы по борьбе с борщевиком Сосновского. Сегодня гашение опасного растения осуществляется на территории тульского Заречья. Ведется обработка Хомяковского шоссе, сквера «Левша», улиц Фруктовой, Ключевой, Малые Гончары.Гашение сорняка производится специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, находящиеся поблизости. Используется гербицид, разрешенный к применению на территории России. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.

Читать @gtrktula

















