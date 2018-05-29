НОВОСТИ | Общество







29.05.2018 15:18 О туристической привлекательности Тульской области узнают под землёй Вести-Тула





| фото |



Сейчас ведется работа над арт-кварталом «Искра» и международным туристическим комплексом «Золотой город». Также в этом году удалось почти вдвое увеличить квоту Ростуризма на обучение специалистов в туробласти более чем на 40%. Одним из наиболее крупных проектов можно назвать сотрудничество с Московским метрополитеном.



Как сообщил председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «планируется запуск спецвагона «Акварель» - вагон, в котором висят репродукции картин. Через него узнают о Тульской области. Ну а самое главное, что Московский метрополитен в этом году запустил свою программу лояльности, которая чем-то напоминает «Карту гостя». Москвичи по карте «Тройка» смогут получить те преференции, которые мы предлагали по «Карте гостя». Восьмимиллионный трафик узнает о Тульской области и о тех местах, которые дают преференции».



Губернатор Алексей Дюмин предложил: «Есть такая станция «Тульская». Нужно продумать какие-то экспозиции, выставку, тематические мероприятия. Давайте я подключусь в вопросе внутренней отделки вагонов, определенной рекламы, которая звучит из репродукторов в вагонах».



Девять гостиниц и отелей на 400 мест введены в эксплуатацию за прошлый год в Тульской области, открылись более 50 новых точек питания. На оперативном совещании регионального Правительства обсудили инструменты достижения стабильного роста турпотока в Тульскую область. Среди них - субсидирование туроператоров, открытие новых точек притяжения, таких как «Тульская набережная» и парк «Патриот».Сейчас ведется работа над арт-кварталом «Искра» и международным туристическим комплексом «Золотой город». Также в этом году удалось почти вдвое увеличить квоту Ростуризма на обучение специалистов в туробласти более чем на 40%. Одним из наиболее крупных проектов можно назвать сотрудничество с Московским метрополитеном.Как сообщил председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «планируется запуск спецвагона «Акварель» - вагон, в котором висят репродукции картин. Через него узнают о Тульской области. Ну а самое главное, что Московский метрополитен в этом году запустил свою программу лояльности, которая чем-то напоминает «Карту гостя». Москвичи по карте «Тройка» смогут получить те преференции, которые мы предлагали по «Карте гостя». Восьмимиллионный трафик узнает о Тульской области и о тех местах, которые дают преференции».Губернатор Алексей Дюмин предложил: «Есть такая станция «Тульская». Нужно продумать какие-то экспозиции, выставку, тематические мероприятия. Давайте я подключусь в вопросе внутренней отделки вагонов, определенной рекламы, которая звучит из репродукторов в вагонах».





Читать @gtrktula

















