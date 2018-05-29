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29.05.2018 12:32 В каждом округе Тулы можно будет безопасно искупаться Вести-Тула





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В Центральном округе безопасное купание спасатели гарантируют в пруду в деревне Крутое и на реке Воронка. Уже с 31 мая на пляжах будут дежурить инструкторы, спасатели и медицинские работники. Запланировано патрулирование водоемов, которые непригодны для купания. Всего же по области отдыхающих примет 51 официальный пляж.



В Туле к купальному сезону, который стартует 1 июня, допущены восемь пляжей. В Зареченском округе будут работать места отдыха у Хомяковских полян и у пруда в селе Обидимо. В Привокзальном округе – у пруда в деревне Борщевка, в Пролетарском - в селе Высокое, в Советском - в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова.В Центральном округе безопасное купание спасатели гарантируют в пруду в деревне Крутое и на реке Воронка. Уже с 31 мая на пляжах будут дежурить инструкторы, спасатели и медицинские работники. Запланировано патрулирование водоемов, которые непригодны для купания. Всего же по области отдыхающих примет 51 официальный пляж.

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