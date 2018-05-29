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29.05.2018 11:39 В Тульской области впервые прошли масштабные соревнования по спортивной акробатике Вести-Тула





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По словам президента Федерации спортивной акробатики тульской области Валерии Гольцевой, «скоро будет Кубок России проходить в этом же зале. Соревнования региональные, но все дети очень хорошо подготовлены. Думаю, будем постоянно проводить в Тульской области такие соревнования».



Соревнования были приурочены ко Дню химика, который традиционно празднуется в последние выходные мая. Уже много лет подряд Щекинский район готовит особую программу мероприятий к этому дню. И спортивным событиям щекинский «Азот» традиционно уделяет особое внимание, поддерживая развитие детского спорта.





В Тульской области впервые прошли масштабные соревнования по спортивной акробатике - открытый Кубок региона на призы президента компании «Щёкиноазот» Бориса Сокола. Открылся турнир совместным выступлением всех участников, а это 130 акробатов из столицы, Московской области, Нижнего Новгорода, Орла, Брянска и, конечно, Тулы.По словам президента Федерации спортивной акробатики тульской области Валерии Гольцевой, «скоро будет Кубок России проходить в этом же зале. Соревнования региональные, но все дети очень хорошо подготовлены. Думаю, будем постоянно проводить в Тульской области такие соревнования».Соревнования были приурочены ко Дню химика, который традиционно празднуется в последние выходные мая. Уже много лет подряд Щекинский район готовит особую программу мероприятий к этому дню. И спортивным событиям щекинский «Азот» традиционно уделяет особое внимание, поддерживая развитие детского спорта.





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