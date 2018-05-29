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29.05.2018 11:30 Татьяна Смирнова заняла первое место в конкурсе финансовой журналистики Вести-Тула





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Как рассказала Татьяна Смирнова, «на конкурс я отправила цикл сюжетов «Инвестиционный климат Тульской области». В материалах я рассказывала об инвестсоглашениях, реализуемых в регионе в сельском хозяйстве и промышленности, о развитии особой экономической зоны «Узловая». Эти материалы и принесли мне победу. Экономика – это совсем не скучно, особенно когда на твоих глазах появляются производства, обеспечивающие работой сотни людей».



В копилке наград ГТРК «Тула» - пополнение. Наш корреспондент Татьяна Смирнова заняла первое место в конкурсе финансовой журналистики «Рублёвая зона». Её работы победили в номинации «Лучший автор телесюжета». Конкуренция была серьёзная - на конкурс было подано почти 500 заявок в восьми номинациях. Награждение состоялось в Красноярске. Торжественной церемонии предшествовали обучающие семинары и лекции на тему финансовой журналистики.Как рассказала Татьяна Смирнова, «на конкурс я отправила цикл сюжетов «Инвестиционный климат Тульской области». В материалах я рассказывала об инвестсоглашениях, реализуемых в регионе в сельском хозяйстве и промышленности, о развитии особой экономической зоны «Узловая». Эти материалы и принесли мне победу. Экономика – это совсем не скучно, особенно когда на твоих глазах появляются производства, обеспечивающие работой сотни людей».





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