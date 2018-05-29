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29.05.2018 11:17 Тульских школьников свозили на Куликово поле на поезде София Гафарова





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«Мы увидели, что здесь нужен централизованный текст, который все услышат. В идеале – и мониторы, которые могли бы что-то показывать», - рассказывает в пути министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



Сделать поездку на Первое ратное поле страны, которое слишком удалено от областного центра, интересной и доступной удалось благодаря новому маршруту. Основную часть дороги экскурсионные группы проезжают на поезде, от Тулы до Кимовска, а оттуда недалеко на автобусах до музея «Куликово поле» и мемориала на Красном холме.



Акция стала возможна в рамках реализации федерального проекта по образовательному туризму «Живые уроки», в него в этом году включилась и Тульская область. Словом, познавать историю страны подросткам будет куда интереснее.



Новый проект позволил объединить не только культуру и образование, но и подключить перевозчиков и туроператоров. На вокзале в Кимовске дети узнали о столетней истории страны, посетив экспозицию о Великой Октябрьской революции. Кстати, обратно вернулись юные туристы тоже на поезде.



Такие поездки в регионе планируют сделать регулярными. И расширить границы железнодорожных маршрутов до других достопримечательностей Тульского края, например до Богородицкого дворца или Себино. А может, и выехать за пределы нашего региона.



Атмосфера предвкушения путешествия, какая всегда бывает на вокзале, уже оживила ребят. А интерес к месту прибытия - к Куликову полю - подогрел рассказ экскурсовода.«Мы увидели, что здесь нужен централизованный текст, который все услышат. В идеале – и мониторы, которые могли бы что-то показывать», - рассказывает в пути министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.Сделать поездку на Первое ратное поле страны, которое слишком удалено от областного центра, интересной и доступной удалось благодаря новому маршруту. Основную часть дороги экскурсионные группы проезжают на поезде, от Тулы до Кимовска, а оттуда недалеко на автобусах до музея «Куликово поле» и мемориала на Красном холме.Акция стала возможна в рамках реализации федерального проекта по образовательному туризму «Живые уроки», в него в этом году включилась и Тульская область. Словом, познавать историю страны подросткам будет куда интереснее.Новый проект позволил объединить не только культуру и образование, но и подключить перевозчиков и туроператоров. На вокзале в Кимовске дети узнали о столетней истории страны, посетив экспозицию о Великой Октябрьской революции. Кстати, обратно вернулись юные туристы тоже на поезде.Такие поездки в регионе планируют сделать регулярными. И расширить границы железнодорожных маршрутов до других достопримечательностей Тульского края, например до Богородицкого дворца или Себино. А может, и выехать за пределы нашего региона.





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