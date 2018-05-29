Тульская набережная:
Проект-адреналин
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



29.05.2018 11:17 Тульских школьников свозили на Куликово поле на поезде
София Гафарова

Тульских школьников свозили на Куликово поле на поезде

| фото |
Атмосфера предвкушения путешествия, какая всегда бывает на вокзале, уже оживила ребят. А интерес к месту прибытия - к Куликову полю - подогрел рассказ экскурсовода.

«Мы увидели, что здесь нужен централизованный текст, который все услышат. В идеале – и мониторы, которые могли бы что-то показывать», - рассказывает в пути министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Сделать поездку на Первое ратное поле страны, которое слишком удалено от областного центра, интересной и доступной удалось благодаря новому маршруту. Основную часть дороги экскурсионные группы проезжают на поезде, от Тулы до Кимовска, а оттуда недалеко на автобусах до музея «Куликово поле» и мемориала на Красном холме.

Акция стала возможна в рамках реализации федерального проекта по образовательному туризму «Живые уроки», в него в этом году включилась и Тульская область. Словом, познавать историю страны подросткам будет куда интереснее.

Новый проект позволил объединить не только культуру и образование, но и подключить перевозчиков и туроператоров. На вокзале в Кимовске дети узнали о столетней истории страны, посетив экспозицию о Великой Октябрьской революции. Кстати, обратно вернулись юные туристы тоже на поезде.

Такие поездки в регионе планируют сделать регулярными. И расширить границы железнодорожных маршрутов до других достопримечательностей Тульского края, например до Богородицкого дворца или Себино. А может, и выехать за пределы нашего региона.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .