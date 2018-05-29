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29.05.2018 10:46 Жители хутора в Богородицком районе два года протянули без воды Виталий Моторин





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Это единственная на весь хутор колонка. Она так же бесполезна, как и весь здешний водопровод. Не работает она ровно столько, сколько люди сидят без воды - два года. Путь к ближайшему роднику извилист и тернист, он пролегает по размытой плотине старого пруда, пересечь это место не просто даже налегке, ну а пожилому человеку с бидонами в руках сделать это почти невозможно.



Сейчас на хуторе, где когда то располагались графские фермы, живут около 30 человек, и местные уверяют, что ситуация с водой заставляет людей уезжать - деревенька вымирает. Проблема вот в этой водонапорной башне: на глубине 70 метров сломался и заклинил насос, который ни починить, ни вытащить. В муниципалитете, которому принадлежит башня, рассказывают классическую историю о нехватке денег.



По словам главы администрации МО «Бегичевское» Богородицкого района Ивана Семенихина, «цена вопроса озвучивалась в районе 400-500 тысяч рублей, для бюджета района это очень значительная сумма, практически непосильная».



А вот в Богородицкой прокуратуре, которая провела служебную проверку, о том, что бедность - не порок, слышать не хотят. По словам богородицкого межрайонного прокурора Светланы Ивановой, «есть резервный фонд, эта ситуация сложилась не только что, а два года назад, то есть денежные средства в бюджет на 17-ый или 18-ый год администрация обязана была заложить на восстановление работоспособности этой скважины, однако этого сделано не было».



Да и сами жители в то, что сделать нельзя совсем уж ничего, тоже не верят. «Могли бы организовать подвоз воды, а он не организован в течение двух лет», - говорит житель хутора Соколовский Богородицкого района Владимир Шишков.



Странно, но когда ситуация превратилась в настоящий скандал с участием прокуратуры и прессы, впервые за два года решение нашлось. Заклинивший насос попробуют обойти в трубе другим - меньшего диаметра. У 74-летней Лидии Николаевны появилась надежда, что юбилей она встретит уже с нормальным водоснабжением, вот только почему нужно было мучить людей два года, женщина не понимает.



Водопроводные краны в своих домах многие жители хутора Соколовский демонтировали за ненадобностью. Куда больше им нужны бочки во дворах, чтобы собирать дождевую воду, ведра, чтобы ходить к роднику и металлические бидоны для растапливания зимой снега.Это единственная на весь хутор колонка. Она так же бесполезна, как и весь здешний водопровод. Не работает она ровно столько, сколько люди сидят без воды - два года. Путь к ближайшему роднику извилист и тернист, он пролегает по размытой плотине старого пруда, пересечь это место не просто даже налегке, ну а пожилому человеку с бидонами в руках сделать это почти невозможно.Сейчас на хуторе, где когда то располагались графские фермы, живут около 30 человек, и местные уверяют, что ситуация с водой заставляет людей уезжать - деревенька вымирает. Проблема вот в этой водонапорной башне: на глубине 70 метров сломался и заклинил насос, который ни починить, ни вытащить. В муниципалитете, которому принадлежит башня, рассказывают классическую историю о нехватке денег.По словам главы администрации МО «Бегичевское» Богородицкого района Ивана Семенихина, «цена вопроса озвучивалась в районе 400-500 тысяч рублей, для бюджета района это очень значительная сумма, практически непосильная».А вот в Богородицкой прокуратуре, которая провела служебную проверку, о том, что бедность - не порок, слышать не хотят. По словам богородицкого межрайонного прокурора Светланы Ивановой, «есть резервный фонд, эта ситуация сложилась не только что, а два года назад, то есть денежные средства в бюджет на 17-ый или 18-ый год администрация обязана была заложить на восстановление работоспособности этой скважины, однако этого сделано не было».Да и сами жители в то, что сделать нельзя совсем уж ничего, тоже не верят. «Могли бы организовать подвоз воды, а он не организован в течение двух лет», - говорит житель хутора Соколовский Богородицкого района Владимир Шишков.Странно, но когда ситуация превратилась в настоящий скандал с участием прокуратуры и прессы, впервые за два года решение нашлось. Заклинивший насос попробуют обойти в трубе другим - меньшего диаметра. У 74-летней Лидии Николаевны появилась надежда, что юбилей она встретит уже с нормальным водоснабжением, вот только почему нужно было мучить людей два года, женщина не понимает.





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