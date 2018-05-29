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29.05.2018 10:10 Тульская область на ПМЭФ заключила соглашения на 88 миллиардов Вести-Тула





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Он поручил министерству экономического развития области провести мониторинг всех инвесторов, с которыми были подписаны соглашения и заключены контракты на предыдущих форумах в Санкт-Петербурге и Сочи, и сделать отчёт о стадии их реализации.



По словам Алексея Дюмина, «у нас очень серьёзные конкуренты – Татарстан, Москва, Тюмень, Петербург. То, что Тульская область третий год подряд находится в пятёрке, это очень серьёзный показатель. Я попрошу удерживать эти позиции».

88 миллиардов рублей - на такую сумму было подписано инвестиционных соглашений Тульским регионом на прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме. Его итоги на еженедельном оперативном совещании подвёл губернатор Алексей Дюмин.Он поручил министерству экономического развития области провести мониторинг всех инвесторов, с которыми были подписаны соглашения и заключены контракты на предыдущих форумах в Санкт-Петербурге и Сочи, и сделать отчёт о стадии их реализации.По словам Алексея Дюмина, «у нас очень серьёзные конкуренты – Татарстан, Москва, Тюмень, Петербург. То, что Тульская область третий год подряд находится в пятёрке, это очень серьёзный показатель. Я попрошу удерживать эти позиции».





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