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28.05.2018 19:33 Герою Соцтруда Юлии Ефременковой исполнилось 90 лет Вести-Тула





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Так же поздравить юбиляра сегодня приехал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. По его словам, «в регионе проживают порядка восемнадцати Героев Социалистического Труда и приравненных к ним категорий. Мы постоянно ведём их мониторинг с точки зрения их потребностей и необходимости оказания той или иной помощи».



90-летний юбилей отмечает сегодня Герой Социалистического Труда Юлия Лаврентьевна Ефременкова. Более 70 лет она проработала в одном совхозе, прошла трудовой путь от зоотехника до начальника цеха птицеводческого производства. У Юлии Лаврентьевны - двое детей, трое внуков и есть правнуки, которые в день рождения прабабушки поздравили её песней.Так же поздравить юбиляра сегодня приехал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. По его словам, «в регионе проживают порядка восемнадцати Героев Социалистического Труда и приравненных к ним категорий. Мы постоянно ведём их мониторинг с точки зрения их потребностей и необходимости оказания той или иной помощи».





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