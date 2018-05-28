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НОВОСТИ | Общество



28.05.2018 19:01 Чем займут детей, оставшихся на каникулах в Туле?
Татьяна Смирнова

Многие дети остаются на каникулы в городе

| фото |
Школьный лагерь - 21 день, сердобольная бабушка в деревне есть не у каждого, на море на все лето не уедешь. Многие дети остаются на каникулы в городе. Чтобы им не было скучно, для детей в Туле подготовили массу интересного.

Уже четвертый год подряд в областной столице реализуют проект «Каникулы в городе». Сейчас полным ходом идут репетиции, отрабатывается все до мелочей. Уже 1-го июня в Центральном парке Тулы будет дан официальный старт летним развлечениям.

Как рассказал заведующий отделом по реализации творческих проектов ДК «Косогорец» Павел Гулимов, «будут игры, мастер-классы, выступления наших коллективов. Будет задействовано много людей, есть множество идей. У нас появились новые футболки – будем яркие».

В этом году проект стал намного масштабнее. Практически в два раза увеличилось и количество событий, и охват детей. Так, планируется провести полтысячи мероприятий, занять более 6 тысяч детей и подростков, не попавших в пришкольные или загородные лагеря или не трудоустроенных. Впервые в Туле будет реализован подпроект «Лето твоих возможностей».

Заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая сообщила, что «появится возможность в течение всего лета принимать участие в интеллектуальных, спортивных играх, стать участниками дискуссий, диспутов, квестов, минипоходов, экскурсионных троп и других событий. Театрально-концертный центр представит музыкально-развлекательные программы творческих коллективов».

Реализуют проект «Каникулы в городе» школы, ДК, общественные организации. Активные, творческие и увлекательные мероприятия пройдут на более чем 150 площадках и общественных пространствах Тулы. Детей ждут различные мастер-классы, читальные залы, летние кинотеатры, концерты, а еще троллейбус «Субботняя улитка» и первый тульский экскурсионный автобус. Подробная информация о «Каникулах в городе» уже размещена на сайте Администрации Тулы.
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