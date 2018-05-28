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28.05.2018 18:26 Оштрафованы главы двух администраций Куркинского района Вести-Тула





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В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что на специализированном сайте не размещены сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципальных образований «Самарское», «Михайловское» Куркинского района за 2017 год и первый квартал текущего года.





Главы двух администраций Куркинского района привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде штрафа.В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что на специализированном сайте не размещены сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципальных образований «Самарское», «Михайловское» Куркинского района за 2017 год и первый квартал текущего года.

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