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|28.05.2018 17:43 На «Кубок ЕвроХима» в Новомосковск съехались команды юных хоккеистов восьми стран
|Алексей Ерёмин
Харламов, Петров, Михайлов – эту легендарную тройку знали тогда и сегодня помнят во всё мире. Даже те, кто никогда не интересовался хоккеем, слышали о той советской «красной машине».
Легендарный тренер сборной СССР и сегодня готов делиться опытом и воспитывать будущих чемпионов. «Не из всех ребят вырастают звёздочки, но к этому надо стремиться», - говорит заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.
В этом году к командам из Бельгии, Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Швейцарии и России добавились юные хоккеисты из США. Ровно год назад был заложен первый камень в основание нового ледового дворца, который обещали открыть к следующему турниру. И вот на его трибунах уже болельщики из восьми стран мира. Ледовые сражения проходят сразу на двух аренах.
Ещё одним знаковым событием стало участие двух дебютантов - «Северстали» из Череповца и команды столицы штата «Нью-Йорк» «Олбани». «Кубок ЕвроХима» давно перестал быть просто турниром: игры первенства неофициально уже называют детским Чемпионатом мира по хоккею.
«Кусочек жизни, который мы им дарим, - это счастье. Дети, которые участвуют сегодня в этом турнире, будут помнить это всегда», - уверен исполнительный директор «НАК «Азот» Александр Савенков.
Новомосковск по праву называют хоккейной столицей региона, поэтому именно здесь была заложена Аллея хоккейной славы. Победители же турнира будут названы уже завтра.
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