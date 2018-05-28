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28.05.2018 17:43 На «Кубок ЕвроХима» в Новомосковск съехались команды юных хоккеистов восьми стран Алексей Ерёмин





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Легендарный тренер сборной СССР и сегодня готов делиться опытом и воспитывать будущих чемпионов. «Не из всех ребят вырастают звёздочки, но к этому надо стремиться», - говорит заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.



В этом году к командам из Бельгии, Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Швейцарии и России добавились юные хоккеисты из США. Ровно год назад был заложен первый камень в основание нового ледового дворца, который обещали открыть к следующему турниру. И вот на его трибунах уже болельщики из восьми стран мира. Ледовые сражения проходят сразу на двух аренах.



Ещё одним знаковым событием стало участие двух дебютантов - «Северстали» из Череповца и команды столицы штата «Нью-Йорк» «Олбани». «Кубок ЕвроХима» давно перестал быть просто турниром: игры первенства неофициально уже называют детским Чемпионатом мира по хоккею.



«Кусочек жизни, который мы им дарим, - это счастье. Дети, которые участвуют сегодня в этом турнире, будут помнить это всегда», - уверен исполнительный директор «НАК «Азот» Александр Савенков.



Новомосковск по праву называют хоккейной столицей региона, поэтому именно здесь была заложена Аллея хоккейной славы. Победители же турнира будут названы уже завтра.



Харламов, Петров, Михайлов – эту легендарную тройку знали тогда и сегодня помнят во всё мире. Даже те, кто никогда не интересовался хоккеем, слышали о той советской «красной машине».Легендарный тренер сборной СССР и сегодня готов делиться опытом и воспитывать будущих чемпионов. «Не из всех ребят вырастают звёздочки, но к этому надо стремиться», - говорит заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.В этом году к командам из Бельгии, Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Швейцарии и России добавились юные хоккеисты из США. Ровно год назад был заложен первый камень в основание нового ледового дворца, который обещали открыть к следующему турниру. И вот на его трибунах уже болельщики из восьми стран мира. Ледовые сражения проходят сразу на двух аренах.Ещё одним знаковым событием стало участие двух дебютантов - «Северстали» из Череповца и команды столицы штата «Нью-Йорк» «Олбани». «Кубок ЕвроХима» давно перестал быть просто турниром: игры первенства неофициально уже называют детским Чемпионатом мира по хоккею.«Кусочек жизни, который мы им дарим, - это счастье. Дети, которые участвуют сегодня в этом турнире, будут помнить это всегда», - уверен исполнительный директор «НАК «Азот» Александр Савенков.Новомосковск по праву называют хоккейной столицей региона, поэтому именно здесь была заложена Аллея хоккейной славы. Победители же турнира будут названы уже завтра.





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