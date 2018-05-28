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28.05.2018 16:04 Дюмин лично ведёт переговоры со спонсорами тульского «Арсенала» Вести-Тула





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По словам главы региона, «в ближайшее время официально будет названо имя главного тренера». Алексей Дюмин подчеркнул, что «лично ведёт переговоры по дальнейшему финансированию команды, как с титульным спонсором, так и с новым пулом спонсоров».



Тульский футбольный клуб «Арсенал» рассматривает кандидатуры пяти кандидатов на пост главного тренера. Об этом «Интерфаксу» сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Сейчас клуб ведёт переговоры с пятью потенциальными кандидатами. Двое из них - опытные специалисты, которые работали и за рубежом».По словам главы региона, «в ближайшее время официально будет названо имя главного тренера». Алексей Дюмин подчеркнул, что «лично ведёт переговоры по дальнейшему финансированию команды, как с титульным спонсором, так и с новым пулом спонсоров».

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