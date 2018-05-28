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28.05.2018 15:53 В Тульской области прошли ЕГЭ по информатике и географии Надежда Долгих





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Эти экзамены не являются самыми популярными среди выпускников, а результат необходим как для завершения школы, так и для поступления в вуз. В этом году во всех школах контрольно-измерительные материалы печатают прямо в аудиториях. Данные принесли в сейф-пакете за 15 минут до начала. Также из нововведений - запись времени и количества выходов, хотя они фиксировались и раньше, но только на камеру. А видеонаблюдение ведётся как в кабинетах, так и в коридорах.



Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «у нас восемь пунктов проведения экзаменов, семь из них - по двум предметам, более 800 сдают информатику, более 80 сдают географию. Основные подходы по ЕГЭ у нас сохранены, единственное - изменение технологии. Мы печатаем контрольно-измерительные материалы в аудитории, сканируем. Человеческий фактор у нас только на процедуре сдачи ЕГЭ».



Как и в прошлом году, на входе в школу дети проходят через рамки металлодетекторов и сдают телефоны. Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, перемещаться по ППЭ без сопровождения организатора. В случае нарушения порядка, вы будете удалены с экзамена».



Работа по информатике состоит из 27 заданий, с которыми нужно справиться за четыре часа, а вариант по географии состоит из 34 заданий, на них отводится три часа: минимальный балл по информатике - 40 баллов, по географии – 37.



Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 15 июня. А впереди еще сдача математики 30 мая и русского языка 6 июня.



Информатика и география - два предмета, с которых сегодня стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. С собой - только бутылочка с водой, гелевая чёрная ручка и паспорт.Эти экзамены не являются самыми популярными среди выпускников, а результат необходим как для завершения школы, так и для поступления в вуз. В этом году во всех школах контрольно-измерительные материалы печатают прямо в аудиториях. Данные принесли в сейф-пакете за 15 минут до начала. Также из нововведений - запись времени и количества выходов, хотя они фиксировались и раньше, но только на камеру. А видеонаблюдение ведётся как в кабинетах, так и в коридорах.Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «у нас восемь пунктов проведения экзаменов, семь из них - по двум предметам, более 800 сдают информатику, более 80 сдают географию. Основные подходы по ЕГЭ у нас сохранены, единственное - изменение технологии. Мы печатаем контрольно-измерительные материалы в аудитории, сканируем. Человеческий фактор у нас только на процедуре сдачи ЕГЭ».Как и в прошлом году, на входе в школу дети проходят через рамки металлодетекторов и сдают телефоны. Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, перемещаться по ППЭ без сопровождения организатора. В случае нарушения порядка, вы будете удалены с экзамена».Работа по информатике состоит из 27 заданий, с которыми нужно справиться за четыре часа, а вариант по географии состоит из 34 заданий, на них отводится три часа: минимальный балл по информатике - 40 баллов, по географии – 37.Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 15 июня. А впереди еще сдача математики 30 мая и русского языка 6 июня.





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