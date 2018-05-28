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28.05.2018 15:03 На трассе «Дон» в Тульской области погиб мотоциклист Вести-Тула





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Исход ещё одной аварии, которая произошла на 177-м километре автодороги М4 «Дон», оказался более трагичным. Водитель машины «Киа Рио» совершил наезд на мотоцикл. Водитель двух колёсного транспортного средства - 17-летний молодой человек - получил травмы, несовместимые с жизнью.



На 21-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» «Киа Рио» съехала в кювет и перевернулась. Водитель автомобиля пострадал и был госпитализирован.



На 75-м километре «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» «Хендай Акцент» под управлением автоледи съехал в кювет и перевернулся, сообщают сотрудники ГИБДД. Две девушки - водитель и пассажир иномарки - оказались на больничной койке.Исход ещё одной аварии, которая произошла на 177-м километре автодороги М4 «Дон», оказался более трагичным. Водитель машины «Киа Рио» совершил наезд на мотоцикл. Водитель двух колёсного транспортного средства - 17-летний молодой человек - получил травмы, несовместимые с жизнью.На 21-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» «Киа Рио» съехала в кювет и перевернулась. Водитель автомобиля пострадал и был госпитализирован.

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