Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



28.05.2018 19:11 Фестиваль авторской песни «Куликово поле» собрал более ста конкурсантов
София Гафарова

Восхитительная природа, душевная музыка и тлеющий костерок после полевого обеда

| фото |
Вот так по-митяевски уже восемнадцатый год здесь собираются любители и исполнители бардовской песни на фестивале «Куликово поле». В этом году было более 100 конкурсантов и свыше 5000 зрителей

Манит сюда сама история. Именно у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году войска Дмитрия Донского отстояли российскую государственность. Ко дню памяти князя и был приурочен фестиваль. Современная авторская песня сегодня впитала в себя разные стили и теперь наполнена новой лексикой и ритмами рока, джаза и блюза. Но классика Визбора и Окуджавы по-прежнему остается самой любимой.

Бардами и рождаются и, становятся, говорят участницы фестиваля из Ярославля. Старшая Злата освоила гитару, чтобы сочинять песни. Младшая – считает себя бардом уже в третьем поколении.

В пяти номинациях предстояло побороться участниками фестиваля. Причем, прежде чем попасть на главную сцену, надо было пройти не один тур прослушивания. Особенностью тульского фестиваля стала битва за гран-при: двенадцать лауреатов соревнуются парами до выявления победителя.

Как рассказал председатель жюри фестиваля авторской песни «Куликово поле» Алексей Витаков, «эту битву оценивает зрительское жюри. Ничего подобного на других фестивалях нет, сколько мы ни пытались внедрить. Здесь яростная схватка с высокой температурой, очень неравнодушные горячие зрители».

В итоге гран-при завоевал столичный коллектив «Вторая доля». Но как признаются и конкурсанты, и зрители, это тот случай, когда главное участие. Восхитительная природа, душевная музыка и тлеющий костерок после полевого обеда.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .