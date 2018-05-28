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28.05.2018 19:11 Фестиваль авторской песни «Куликово поле» собрал более ста конкурсантов София Гафарова





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Манит сюда сама история. Именно у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году войска Дмитрия Донского отстояли российскую государственность. Ко дню памяти князя и был приурочен фестиваль. Современная авторская песня сегодня впитала в себя разные стили и теперь наполнена новой лексикой и ритмами рока, джаза и блюза. Но классика Визбора и Окуджавы по-прежнему остается самой любимой.



Бардами и рождаются и, становятся, говорят участницы фестиваля из Ярославля. Старшая Злата освоила гитару, чтобы сочинять песни. Младшая – считает себя бардом уже в третьем поколении.



В пяти номинациях предстояло побороться участниками фестиваля. Причем, прежде чем попасть на главную сцену, надо было пройти не один тур прослушивания. Особенностью тульского фестиваля стала битва за гран-при: двенадцать лауреатов соревнуются парами до выявления победителя.



Как рассказал председатель жюри фестиваля авторской песни «Куликово поле» Алексей Витаков, «эту битву оценивает зрительское жюри. Ничего подобного на других фестивалях нет, сколько мы ни пытались внедрить. Здесь яростная схватка с высокой температурой, очень неравнодушные горячие зрители».



В итоге гран-при завоевал столичный коллектив «Вторая доля». Но как признаются и конкурсанты, и зрители, это тот случай, когда главное участие. Восхитительная природа, душевная музыка и тлеющий костерок после полевого обеда.





Вот так по-митяевски уже восемнадцатый год здесь собираются любители и исполнители бардовской песни на фестивале «Куликово поле». В этом году было более 100 конкурсантов и свыше 5000 зрителейМанит сюда сама история. Именно у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году войска Дмитрия Донского отстояли российскую государственность. Ко дню памяти князя и был приурочен фестиваль. Современная авторская песня сегодня впитала в себя разные стили и теперь наполнена новой лексикой и ритмами рока, джаза и блюза. Но классика Визбора и Окуджавы по-прежнему остается самой любимой.Бардами и рождаются и, становятся, говорят участницы фестиваля из Ярославля. Старшая Злата освоила гитару, чтобы сочинять песни. Младшая – считает себя бардом уже в третьем поколении.В пяти номинациях предстояло побороться участниками фестиваля. Причем, прежде чем попасть на главную сцену, надо было пройти не один тур прослушивания. Особенностью тульского фестиваля стала битва за гран-при: двенадцать лауреатов соревнуются парами до выявления победителя.Как рассказал председатель жюри фестиваля авторской песни «Куликово поле» Алексей Витаков, «эту битву оценивает зрительское жюри. Ничего подобного на других фестивалях нет, сколько мы ни пытались внедрить. Здесь яростная схватка с высокой температурой, очень неравнодушные горячие зрители».В итоге гран-при завоевал столичный коллектив «Вторая доля». Но как признаются и конкурсанты, и зрители, это тот случай, когда главное участие. Восхитительная природа, душевная музыка и тлеющий костерок после полевого обеда.







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