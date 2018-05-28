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28.05.2018 14:12 Улицу Благовещенскую в Туле откроют для транспорта 1 июля "Вести-Тула"





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Пешеходные дорожки и парковку совсем скоро начнут асфальтировать. Установлены новые столбы для освещения улицы. Коммуникации, в том числе и трубы, по мере возможности стараются убирать в землю. Стоит задача благоустроить эту территорию полностью ко Дню города.



Как сообщил Евгений Авилов, «…в всех дворах, примыкающих к этим улицам исторического центра, будет наведен порядок. Кроме того, они будут благоустроены. Будут сделаны дорожки, ограждения. Фасады приведут в надлежащее состояние».



Уже 1 июля для проезда транспорта будет открыта улица Благовещенская. В минувшую субботу глава администрации Тулы Евгений Авилов проинспектировал ход работ на этом участке.Пешеходные дорожки и парковку совсем скоро начнут асфальтировать. Установлены новые столбы для освещения улицы. Коммуникации, в том числе и трубы, по мере возможности стараются убирать в землю. Стоит задача благоустроить эту территорию полностью ко Дню города.Как сообщил Евгений Авилов, «…в всех дворах, примыкающих к этим улицам исторического центра, будет наведен порядок. Кроме того, они будут благоустроены. Будут сделаны дорожки, ограждения. Фасады приведут в надлежащее состояние».











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