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НОВОСТИ | Общество



28.05.2018 13:49 Алексей Емельяненко: служба на границе отличается непредсказуемостью
"Вести-Тула"



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Во все времена охрана рубежей Отечества являлась делом государственной важности, требующим личного мужества и самоотверженности. Яркий пример тому - судьба нашего земляка Алексея Степановича Емельяненко.

Свою службу он начал в 17 лет, в далеком 1943 году. Защищал восточные рубежи Родины. Затем была застава под Брестом, Камчатка, советско-финская граница. После окончания Великой Отечественной, боролся с бандитизмом в стране, контрабандой. Про военные годы вспоминает часто, по количеству медалей и орденов на кителе понятно – вспомнить есть что.

«Служба на границе всегда сложная. – Говорит Алексей Емельяненко. – Она отличается непредсказуемостью. Сейчас, вроде, все спокойно, а через минуту – тревога. И никогда не знаешь, что это – простое нарушение границы или начало боевых действий. Самая ценная боевая награда для меня – «За победу над Германией». Эта победа далась нашей стране большой ценой».















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