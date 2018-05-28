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НОВОСТИ | Общество



28.05.2018 13:32 В Туле прошел фестиваль семейного спорта
Кира Черьевская



| фото |
Центральный парк вновь стал площадкой для активного отдыха туляков. Фестиваль семейного спорта в этот раз собрал сотни людей, желающих поучаствовать в различных состязаниях. А началось всё с задорной разминки. И уже разогревшись семейные команды отправились на состязания.

Среди участников оказалось немало известных в Туле спортивных семей. Уже во второй раз в этом фестивале участвует Екатерина Леонова со своим сыном Кириллом и мужем Андреем Закашанскими. Пример родителей всегда играет важную роль. И если, хотя бы одним из них занимается спортом, то и остальные подтянутся. И семьи-участники этого фестиваля тому пример.

В программе и семейные эстафеты, пляжный волейбол, забеги на различные дистанции, стрельба, бадминтон. Плюс ко всему здесь работает лаборатория безопасности, где детям рассказывают о ПДД, регулировщик знакомит их со своей работой. Ну и если говорить о том, что спорт укрепляет здоровье, то организаторы позаботились о том, чтобы его можно было проверить. Рядом со сценой разместилась территория здоровья.

«Люди могут снять кардиограмму, измерить давление, получить профессиональную консультацию медиков. – Говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. – Кроме того, в этом году появилась возможность пройти обследование на мамографе, сделать томографию и флюорографию».

Фестиваль семейного спорта – отличная возможность с пользой провести время со своими домочадцами. И погода отличная. Всем участникам сегодня обеспечено море позитива, бодрость, ну а лучшим ещё и призы. Так что, если вы не стали участником фестиваля в этот, раз, то обязательно приходите в следующий.















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