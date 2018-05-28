НОВОСТИ | Общество







28.05.2018 13:10 Сегодня выпускники школ области сдавали первый ЕГЭ "Вести-Тула"





| фото |



В этом году организован 51 пункт проведения экзаменов, из которых 45 размещены на базе школ. Они оснащены стационарными металодетекторами, камерами видеонаблюдения. Впервые будут использоваться технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов. 30 мая в расписании первый обязательный экзамен - по математике базового уровня.



Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…в этом году более 6 тысяч 700 выпускников будут сдавать ЕГЭ. 85 тысяч человеко-экзаменов сдадут в регионе, то есть такое количество работ будут проверять в предметной комиссии. Что касается географии и информатики - у нас восемь пунктов проведения экзаменов, семь из них - по двум предметам. Более 800 человек сдают информатику, более 80 – географию».





В Тульской области стартовал основной этап Единых государственных экзаменов. Надо сказать, не по самым популярным предметам: по информатике и ИКТ и географии. А самыми популярными по-прежнему остаются обществознание, физика, биология и история.В этом году организован 51 пункт проведения экзаменов, из которых 45 размещены на базе школ. Они оснащены стационарными металодетекторами, камерами видеонаблюдения. Впервые будут использоваться технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов. 30 мая в расписании первый обязательный экзамен - по математике базового уровня.Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…в этом году более 6 тысяч 700 выпускников будут сдавать ЕГЭ. 85 тысяч человеко-экзаменов сдадут в регионе, то есть такое количество работ будут проверять в предметной комиссии. Что касается географии и информатики - у нас восемь пунктов проведения экзаменов, семь из них - по двум предметам. Более 800 человек сдают информатику, более 80 – географию».













Читать @gtrktula

















