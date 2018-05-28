НОВОСТИ | Общество







28.05.2018 12:59 В тульских МФЦ можно получить градостроительный план земельного участка "Вести-Тула"





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Для этого необходимо подать обращение, предоставить свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и копию (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом.







Многофункциональные центры Тулы делают всё более удобной нашу жизнь. Теперь в них можно получить и градостроительный план земельного участка. Вы можете выбрать удобное для себя отделение и время приема, получить услугу в одном месте - в строго оговоренный срок.Для этого необходимо подать обращение, предоставить свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и копию (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом.

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