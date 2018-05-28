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28.05.2018 12:50 На трассе «Дон» вводятся сезонные тарифы "Вести-Тула"





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Срок действия - до 30 сентября текущего года включительно. Размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков. Она не коснется двух участков в Воронежской и Ростовской областях.







С сегодняшнего дня на трассе М-4 «Дон» вводятся сезонные тарифы. На платных участках временно индексируется размер платы за проезд. Изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей - транспортных средств первой и второй тарифных групп.Срок действия - до 30 сентября текущего года включительно. Размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков. Она не коснется двух участков в Воронежской и Ростовской областях.

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