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НОВОСТИ | Общество



28.05.2018 12:41 В Тульских школах прозвучал последний звонок
Надежда Долгих



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Школьные парты, записочки на уроках и веселые перемены. Вот и прозвенел звонок в родной школе для выпускников в последний раз, и пора беззаботного детства закончилась буквально в один миг. «Будет очень грустно, потому что мы разъедемся, скорее всего, по разным городам. Видеться будем реже», - говорит выпускник Петр Моисеев.

Прощание с учителями, которые в течение стольких лет вели к взрослению твёрдой рукой - момент, в который сложно не растрогаться. В этом году выпускниками заокской школы имени героя России Сергея Бурнаева стали 40 девятиклассников и 26 одиннадцатиклассников. Напутственные слова вступающим в огромный и полный возможностей мир ребятам произнес председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.
«Важно помнить своих родителей и педагогов. Вообще люди, которые нас учили - это весь наш народ, все наше тульское общество. 19 тысяч сегодня выпускается, и знания, качество, уровень подготовки с каждым годом растет. Пусть ребята радуются, знают, что живут в великой стране, замечательном крае. И почувствуют эту радость быть гражданином России», - сказал Сергей Харитонов.

Праздник по-светлому грустный - открывает путь к большим целям, победам, а порой и поражениям. И мечты выпускников, которые им ещё только предстоит воплотить в жизнь, вместе с белыми голубями и воздушными шарами стремятся ввысь.














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