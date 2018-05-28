НОВОСТИ | Общество







28.05.2018 11:12 Тульские суворовцы пригласили в гости сверстников из Сирии Полина Ермолаева





| фото |



Большая экскурсия по училищу познакомила гостей с музеем, химическим просторным кабинетом, и с библиотекой, в стенах которой еще не завершилась выставка детских рисунков ко Дню Победы с символичным и для этой сегодняшней встречи названием – «Воин - глазами ребенка».



«Для нас такой опыт впервые. Сейчас проведем совместные уроки. Потом спросим детей, что они из этого вынесли. Результат должен быть», - говорит начальник Тульского Суворовского военного училища Дмитрий Саксеев.



Урок мира, завершившийся общением между мальчишками двух таких непохожих, но одинаково стремящихся к мирной жизни, стран. Оказалось, что совсем необязательно говорить на одном языке, чтобы хорошо понимать друг друга!



Десять пареньков – десять печальных детских историй о войне. Они почти не отличаются от ровесников из училища, разве только смуглее. Но тот же живой интерес ко всему вокруг. Поэтому программа встречи была продумана так, чтобы гости не успевали засидеться на одном месте. И мастер-класс от чемпиона мира по футболу среди молодежи Владимира Бодрова, и товарищеская игра между сирийскими и русскими юношами, очень порадовал, ведь лучше соперничать не на поле боя, а на футбольных полях.





Историю чужого по-сути государства сирийские мальчишки слушают с большим уважением. Потому что они, пережившие войну и горечь утраты близких, понимают – речь о России, которая протянула руку помощи в самые тяжелые моменты для их родной страны. «В России меня многое удивило. Когда вырасту, хочу приехать в вашу страну вновь, чтоб выучить русский язык», - говорит юный сириец Язан Зухея.Большая экскурсия по училищу познакомила гостей с музеем, химическим просторным кабинетом, и с библиотекой, в стенах которой еще не завершилась выставка детских рисунков ко Дню Победы с символичным и для этой сегодняшней встречи названием – «Воин - глазами ребенка».«Для нас такой опыт впервые. Сейчас проведем совместные уроки. Потом спросим детей, что они из этого вынесли. Результат должен быть», - говорит начальник Тульского Суворовского военного училища Дмитрий Саксеев.Урок мира, завершившийся общением между мальчишками двух таких непохожих, но одинаково стремящихся к мирной жизни, стран. Оказалось, что совсем необязательно говорить на одном языке, чтобы хорошо понимать друг друга!Десять пареньков – десять печальных детских историй о войне. Они почти не отличаются от ровесников из училища, разве только смуглее. Но тот же живой интерес ко всему вокруг. Поэтому программа встречи была продумана так, чтобы гости не успевали засидеться на одном месте. И мастер-класс от чемпиона мира по футболу среди молодежи Владимира Бодрова, и товарищеская игра между сирийскими и русскими юношами, очень порадовал, ведь лучше соперничать не на поле боя, а на футбольных полях.













Читать @gtrktula

















