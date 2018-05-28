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28.05.2018 10:52 Тульская область признана привлекательным для бизнеса регионом Виталий Моторин





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В зале где подводят эти итоги присутствуют 40 губернаторов. Рейтинг составляют по десяткам параметров. Ключевые из них - оценки самих бизнесменов и инвесторов. Но крайне важны и объективные критерии, например доступность подключения к ресурсам. «Мы сократили время подключение к электрическим сетям - сейчас это рекордная цифра 82 дня. Сократили на треть подключение к газораспределительным сетям. Было 350 дней, а сейчас это 135 дней. Что получаем на выходе - у нас в 2017 году объем инвестиций рекордный. Он составляет 9,7 процентов, а за последний квартал 36,8 процентов», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Тульская область в итоговом докладе фигурировала неоднократно. Наш регион пятый в стране по состоянию инвестиционного климата. Это очень высокие позиции. И как подтверждение того, что вкладывать в наши производства выгодно - подписание сразу двух масштабных трехсторонних соглашений между Тульской областью, министерством промышленности и компаниями «Ттулачерметсталь» и «Щекиноазот». Как отметил Алексей Дюмин, «…это крупнейшие налогоплательщики, крупнейшие работодатели. Кроме того, они оказывают поддержку региону по различным социальным вопросам».



Щекинский холдинг - одно из самых активно развивающихся химических предприятий страны. В Петербурге компания, уже официально подтвердила свое намерение в ближайшие годы, создать сразу два новых производства и около 200 рабочих мест. Новая, уже третья по счету, установка по выпуску метанола позволит компании войти в число крупнейших производителей этого продукта в России, кроме этого в перспективе предприятие планирует запустить производство азотной кислоты и аммиачной селитры. При этом реализация данных проектов, что прописано в заключенном меморандуме, будет проходить на условиях специального инвестиционного контракта - нового для страны механизма поддержки самых нужных производств.



«За 13 лет нами реализовано 16 проектов. В этом году мы должны запустить 4 новых проекта. Это диметил эфир парфюмерного качества - первый в Российской Федерации. Это новое производство серной кислоты и новые очистные сооружения. Что касается сегодняшних соглашений - это будущее нашей компании. Хотел бы сказать огромное спасибо нашему губернатору Алексею Дюмину за ту поддержку, которую получает компания», - говорит президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.



Если первый день экономического форума для Тульской делегации состоял в основном из подписаний, то в графике второго дня значилос большое количество переговоров и пленарных заседаний, важнейшее из которых было международным, проходящем с участием президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмануэля Макрона.



Одно из главных событий Петербургского экономического форума для регионов – подведение годовых итогов рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Рейтинга, который по большому счету говорит о том насколько комфортно вести бизнес в том или ином регионе. «Хотел бы поздравить победителей этого года. Это Тюменская область, Москва, республика Татарстан. В пятерке лидеров оказалась Тульская область», - отметил президент России Владимир Путин.В зале где подводят эти итоги присутствуют 40 губернаторов. Рейтинг составляют по десяткам параметров. Ключевые из них - оценки самих бизнесменов и инвесторов. Но крайне важны и объективные критерии, например доступность подключения к ресурсам. «Мы сократили время подключение к электрическим сетям - сейчас это рекордная цифра 82 дня. Сократили на треть подключение к газораспределительным сетям. Было 350 дней, а сейчас это 135 дней. Что получаем на выходе - у нас в 2017 году объем инвестиций рекордный. Он составляет 9,7 процентов, а за последний квартал 36,8 процентов», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Тульская область в итоговом докладе фигурировала неоднократно. Наш регион пятый в стране по состоянию инвестиционного климата. Это очень высокие позиции. И как подтверждение того, что вкладывать в наши производства выгодно - подписание сразу двух масштабных трехсторонних соглашений между Тульской областью, министерством промышленности и компаниями «Ттулачерметсталь» и «Щекиноазот». Как отметил Алексей Дюмин, «…это крупнейшие налогоплательщики, крупнейшие работодатели. Кроме того, они оказывают поддержку региону по различным социальным вопросам».Щекинский холдинг - одно из самых активно развивающихся химических предприятий страны. В Петербурге компания, уже официально подтвердила свое намерение в ближайшие годы, создать сразу два новых производства и около 200 рабочих мест. Новая, уже третья по счету, установка по выпуску метанола позволит компании войти в число крупнейших производителей этого продукта в России, кроме этого в перспективе предприятие планирует запустить производство азотной кислоты и аммиачной селитры. При этом реализация данных проектов, что прописано в заключенном меморандуме, будет проходить на условиях специального инвестиционного контракта - нового для страны механизма поддержки самых нужных производств.«За 13 лет нами реализовано 16 проектов. В этом году мы должны запустить 4 новых проекта. Это диметил эфир парфюмерного качества - первый в Российской Федерации. Это новое производство серной кислоты и новые очистные сооружения. Что касается сегодняшних соглашений - это будущее нашей компании. Хотел бы сказать огромное спасибо нашему губернатору Алексею Дюмину за ту поддержку, которую получает компания», - говорит президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.Если первый день экономического форума для Тульской делегации состоял в основном из подписаний, то в графике второго дня значилос большое количество переговоров и пленарных заседаний, важнейшее из которых было международным, проходящем с участием президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмануэля Макрона.











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