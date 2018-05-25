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НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 16:28 Режиссер-документалист вспомнил, как снимал фильм об обороне Тулы
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле завершает свою работу фестиваль военного кино имени Озерова. В рамках этого проекта в Тулу приехал член правления Союза кинематографистов России, режиссер-документалист Вадим Цаликов. Среди героев его картин знаменитые цирковые артисты Кантемировы, известный российский скульптор Виктор Митрошин, Президент Сирии Хафез Асад.

Отдельный цикл картин режиссёра посвящён трагическим событиям на его родине в Северной Осетии - Бесланская тетралогия. В начале двухтысячных, после выхода в свет мемуаров немецкого генерала Гудериана, Вадим Цаликов снял фильм «Остановлен под Тулой» о малоизвестных страницах обороны нашего города.

«Я очень хорошо помню это место возле стелы на площади Победы в Туле. – Вспоминает Вадим Цаликов. – Нам нужно было снять общий план, большую панораму, а в то время не было квадрокоптеров. Поэтому пришлось долго договариваться по поводу пожарной машины. На меня большое впечатление произвели женщины, которые в годы войны были детьми и работали на тульских заводах».
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