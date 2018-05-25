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25.05.2018 16:06 Туляки привезли в Калугу полюбившийся спектакль и две премьеры "Вести-Тула"





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Принимают туляков также тепло, как и калужан в эти дни в Туле. «Мы не первый раз приезжаем с гастролями в Калугу. – Говорит заместитель генерального директора Тульского академического театра драмы Алексей Емельянов. – Поэтому можно сказать, что мы не просто друзья, мы – родственники. Тульский театр начался с калужского. В январе 1777 года открылся театр в Калуге, а в декабре того же года – в Туле. Артисты, которые открывали тульский театр, приехали именно из калужского театра. Так что мы – практически единый коллектив».

Актеры из города пряников и самоваров в эти дни гастролируют в Калуге. На этот раз туляки привезли две премьеры и давно полюбившейся калужанам спектакль «Тетки в законе». Это история о двух сестрах, вместе живущих в родовом доме, но абсолютно разных по характеру. Одна как пламя, вторая словно тихая гавань. Центром конфликта постановки становиться родовой дом и лакомый кусочек бесценной земли в центре города.Принимают туляков также тепло, как и калужан в эти дни в Туле. «Мы не первый раз приезжаем с гастролями в Калугу. – Говорит заместитель генерального директора Тульского академического театра драмы Алексей Емельянов. – Поэтому можно сказать, что мы не просто друзья, мы – родственники. Тульский театр начался с калужского. В январе 1777 года открылся театр в Калуге, а в декабре того же года – в Туле. Артисты, которые открывали тульский театр, приехали именно из калужского театра. Так что мы – практически единый коллектив».











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