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НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 15:45 У тульских школьников начались итоговые экзамены
София Гафарова



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ОГЭ считают репетицией ЕГЭ. Также разрешается брать только ручку и паспорт, допускается бутылка с водой. Все проходит под прицелом видеокамер. И волнения не меньше, чем у выпускников. Но есть не менее важное отличие - нет металлоискателя.

Как уже практикуется, в тульские пункты проведения экзамена приезжают ребята из районов. Так в центре образования номер 39 сдавали экзамен девятиклассники из Заокска. Всего здесь было зарегистрировано чуть больше 70 человек, которые выбрали как дополнительный ОГЭ английский и немецкий языки.

Как рассказала член Государственной экзаменационной комиссии Тульской области Ирина Бычкова, «…в регионе около 800 человек сдают английский язык. В отличие от ЕГЭ ребята, которые выбирают иностранный язык, обязательно сдают и письменную, и устную часть. В ЕГЭ они имеют право сдать только письменную».

Успеть написать работу нужно за 2 часа 20 минут. Устный иностранный школьники сдают сразу на следующий день. Оценки за ОГЭ напрямую в аттестат не идут, но влияют на него. Причем если раньше это было справедливо только для основных предметов – русского языка и математики, то с теперь влиять на оценки в аттестате будут и результаты ОГЭ по выбору. Всего в этом году в регион сдавать основной государственный экзамен будут более 12 тысяч девятиклассников.

Из обязательных ОГЭ русский язык девятиклассники будут писать 29 мая, математику - 5 июня. Вручение аттестатов с итоговыми отметками начнется после 20 июня.















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