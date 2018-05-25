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25.05.2018 15:13 Первым победителем «Большого приза Тулы» стал тульский велогонщик Вести-Тула





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Приятно, что самым первым победителем «Большого приза Тулы» стал наш земляк Сергей Ростовцев, занявший 1-ое место в дисциплине скрэтч. В финишном створе Ростовцев опередил соперников из Греции и Казахстана. В женской аналогичной гонке первенствовала Анита Стенберг из Норвегии. Соревнования завершатся в субботу.



Около 150 спортсменов из двенадцати стран принимают участие в традиционных международных соревнованиях по велоспорту на треке «Большой приз Тулы». Гонщики сражаются не только за медали, но и за рейтинговые очки, позволяющие принять участие в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях на ближайшие Олимпийские игры, которые в 2020 году пройдут в Токио.Приятно, что самым первым победителем «Большого приза Тулы» стал наш земляк Сергей Ростовцев, занявший 1-ое место в дисциплине скрэтч. В финишном створе Ростовцев опередил соперников из Греции и Казахстана. В женской аналогичной гонке первенствовала Анита Стенберг из Норвегии. Соревнования завершатся в субботу.





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