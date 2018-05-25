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25.05.2018 15:04 Тула становится светлым городом "Вести-Тула"





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Накануне выполнялись подготовительные работы по выставлению кронштейнов на светильники на улице Пировской. До 15 июля на участке этой улицы - от Щекинского шоссе до дома № 45 - будет выполнена установка 12 железобетонных опор освещения, установлено 57 светильников. Всего же на текущий год запланирована работа более, чем на ста объектах.





В рамках программы «Большая Тула - Светлый город» выполнены работы по модернизации наружного освещения на улицах Болдина, Макаренко, площади Победы, пл. 50-й Армии, ул. 9 Мая. Здесь была проведена прокладка питающей линии, установка самонесущих изолированных проводов и светодиодных светильников.Накануне выполнялись подготовительные работы по выставлению кронштейнов на светильники на улице Пировской. До 15 июля на участке этой улицы - от Щекинского шоссе до дома № 45 - будет выполнена установка 12 железобетонных опор освещения, установлено 57 светильников. Всего же на текущий год запланирована работа более, чем на ста объектах.

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