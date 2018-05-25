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25.05.2018 14:48 Куликово поле уже в 18-й раз объединило бардов Вести-Тула





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Традиционно он проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. В эти минуты проходит заезд и регистрация участников. А завершится программа в воскресенье днём концертом-награждением дипломантов и лауреатов конкурса, вручением Гран-при фестиваля.



Музей-заповедник «Куликово поле» приглашает на главное музыкальное событие года. Сегодня вот уже в 18-й раз в селе Монастырщино стартует фестиваль авторской песни. Участники - это авторы и исполнители произведений в жанре бардовской песни, члены творческих объединений, члены студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни Российской Федерации и зарубежья.Традиционно он проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. В эти минуты проходит заезд и регистрация участников. А завершится программа в воскресенье днём концертом-награждением дипломантов и лауреатов конкурса, вручением Гран-при фестиваля.

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