Большая вода:
Источник счастливой жизни
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 14:48 Куликово поле уже в 18-й раз объединило бардов
Вести-Тула

Куликово поле уже в 18-й раз объединило бардов

| фото |
Музей-заповедник «Куликово поле» приглашает на главное музыкальное событие года. Сегодня вот уже в 18-й раз в селе Монастырщино стартует фестиваль авторской песни. Участники - это авторы и исполнители произведений в жанре бардовской песни, члены творческих объединений, члены студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни Российской Федерации и зарубежья.

Традиционно он проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. В эти минуты проходит заезд и регистрация участников. А завершится программа в воскресенье днём концертом-награждением дипломантов и лауреатов конкурса, вручением Гран-при фестиваля.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .