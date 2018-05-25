НОВОСТИ | Общество







25.05.2018 14:31 Тульские правоохранители проверили свою готовность к теракту на железной дороге Вести-Тула





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В ходе учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта на объектах железнодорожного транспорта, а также проверена их готовность к проведению контртеррористической операции по пресечению теракта и минимизации его последствий.



На объектах железнодорожного транспорта в Туле и Ефремове под руководством регионального оперативного штаба в Тульской области прошло антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона.В ходе учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта на объектах железнодорожного транспорта, а также проверена их готовность к проведению контртеррористической операции по пресечению теракта и минимизации его последствий.

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