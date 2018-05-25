НОВОСТИ | Экономика







25.05.2018 14:49 Алексей Дюмин после первого дня ПМЭФ-2018: Есть чувство удовлетворения Вести-Тула





| фото |



«Есть чувство удовлетворения. Каждое соглашение, которое мы подписали, это не просто цифры – это те инвесторы, которые действительно придут в регион и будут делать задуманное. Первый день принес 17 соглашение на сумму порядка 70 миллиардов рублей с хвостиком. Это создание порядка 600 рабочих мест. Очень приятно осознавать, что помимо российских инвесторов, к нам приходят зарубежные. Мы находимся в открытом диалоге с китайскими, индийскими, австрийскими партнерами. Подписали соглашения в различных отраслях – сельском хозяйстве, промышленности. Один из инвесторов будет заниматься разведением оленей. Мясо будет поставляться и в другие регионы и даже страны.



Особое внимание уделяем территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Уже появляются новые резиденты. Первым днем я удовлетворен. Мы все делаем, чтобы поправить экономику. Чем сильнее будет региональная экономика, тем больше сможем финансировать социальные проекты, образование, медицину».



Форум в Санкт-Петербурге сегодня продолжает свою работу. Первый день выдался весьма плодотворным для нашего региона. Тульская область подписала 17 соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов и стратегических инициатив на общую сумму почти 70 млрд. рублей. Также в рамках Форума губернатор Алексей Дюмин провел ряд деловых встреч с руководителями российских и зарубежных компаний. Уже вечером глава региона подвел итоги дня.«Есть чувство удовлетворения. Каждое соглашение, которое мы подписали, это не просто цифры – это те инвесторы, которые действительно придут в регион и будут делать задуманное. Первый день принес 17 соглашение на сумму порядка 70 миллиардов рублей с хвостиком. Это создание порядка 600 рабочих мест. Очень приятно осознавать, что помимо российских инвесторов, к нам приходят зарубежные. Мы находимся в открытом диалоге с китайскими, индийскими, австрийскими партнерами. Подписали соглашения в различных отраслях – сельском хозяйстве, промышленности. Один из инвесторов будет заниматься разведением оленей. Мясо будет поставляться и в другие регионы и даже страны.Особое внимание уделяем территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Уже появляются новые резиденты. Первым днем я удовлетворен. Мы все делаем, чтобы поправить экономику. Чем сильнее будет региональная экономика, тем больше сможем финансировать социальные проекты, образование, медицину».





Читать @gtrktula

















