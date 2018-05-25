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НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 11:51 В Тульской области открылся ещё один музей самоваров
Полина Ермолаева

В Тульской области открылся ещё один музей самоваров

| фото |
Дом, напоминающий дворянскую усадьбу, классическая музыка, прозрачные танцовщицы и главные герои – самовары самых неимоверных форм и изящные бульотки. Атмосфера, в которой проходило открытие музея в парк-отеле Грумант, не могла не навеять гостям праздника теплые воспоминания о предмете гордости каждого туляка.

Экспозиция музея насчитывает более 560-ти предметов декоративно-прикладного искусства. И не смотря на то, что начало собрания было положено всего лишь 15 лет назад, на сегодняшний день это уже самая большая частная коллекция самоваров и бульоток в стране. И этот факт занесен в Книгу рекордов России. На открытие прибыл главный редактор Станислав Коненко. В отношении этих уникальных хранителей истории, скупых фотографий ему показалось мало: «Очень шикарно, отличается от фотографий – вживую всё очень красиво».

Основную часть музейной экспозиции составляют самовары производства тульских фабрик второй половины 19 века. Каждый экспонат здесь имеет свою уникальную историю.

Отдельного внимания заслуживают и великолепные образцы английских и американских бульоток и другие предметы быта: фонтаны, подносы, заварные чайники, сковородки… Теперь это хранилище истории готово открыть свои тайны гостям одного из самых красивых мест области – парк-отеля «Грумант».













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