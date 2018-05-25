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НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 11:26 На тульских дорогах кипит работа
Татьяна Голубова

На тульских дорогах кипит работа

| фото |
Въезд в поселок Косая Гора. Раньше машины здесь ездили по принципу «тише едешь, целее будешь». Чтобы изменить ситуацию специалисты работают комплексно: и асфальт, и тротуары, и освещение, и благоустройство. Глава администрации Тулы Евгений Авилов лично на площадке контролирует, всё ли идет по плану.

«Достаточно много было обращений жителей, в том числе и к нашему губернатору Алексею Геннадьевичу, - пояснил Авилов. - В рамках исполнения, в том числе и его поручений, данные улицы на Косой Горе были включены в программу БКД. Мы в графике, достаточно неплохо идем. В среднем процент выполнения сейчас процентов 20».

В Ленинском районе сегодня тоже кипит работа, техника и дорожники трудятся, не останавливаясь - сроки срывать нельзя. Как рассказал заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда, «сейчас подрядная организация проводит работы по установке бортового камня и устройства тротуара из асфальтобетонной смеси. Длина участка 370 метров. Будут обустроены места отвода поверхностных вод, работы планируется закончить через неделю».

Еще недавно жители поселка Обидимо, чтобы добраться в пункт назначения, должны были пересекать опасный участок по проезжей части, тротуара здесь не было. Сейчас картина изменилась, дорога уже отсыпана щебнем, далее – асфальтирование и благоустройство. Все это входит в концепцию развития Тулы и области, главный ее принцип – жизнь в поселке не должна быть хуже жизни в городе.
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