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НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 10:47 В тульском Заречье возле дач разрослась опасная свалка
Надежда Долгих

В тульском Заречье возле дач разрослась опасная свалка

| фото |
Эта дорога ведет к одиннадцати СНТ, в которых располагаются 500 участков. На протяжении километра по обе стороны находится свалка. Здесь есть и строительный, и бытовой мусор, но наибольшую опасность представляют ртутьсодержащие лампы, которые также выкидывали здесь.

Бетонные блоки, кирпичи, утеплитель, доски. Автомобильные шины соседствуют с остатками холодильника. А сажа свидетельствует о том, что свалку жгли, пытаясь ее уничтожить.

Председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Владимир Баранов рассказал, что «это отходы первого класса опасности, лампы сюда вывозят машинами. К этому подключится министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Конечно, нужна и ликвидация, и санобработка, и рекультивация в дальнейшем».

По словам главы регионального исполкома ОНФ Сергея Судницына, «сюда привозят системно недобросовестные подрядчики, строители. Мы не поленились посмотреть на публичную кадастровую карту. Эти земли не размежёваны, они под юрисдикцией муниципалитета».

Жители обратились к представителям народного фронта и в администрацию округа год назад, и с тех пор, надо признать, некоторые меры были приняты. Заместитель начальника главного управления по благоустройству Зареченского территориального округа Иван Христолбов сообщил, что «производились работы по отсыпке грунта и вывозу строительного мусора. Были установлены две таблички «Свалка мусора запрещена», будут установлены еще две таблички. В настоящий момент ведутся работы по вывозу мусора бытового двумя самосвалами и погрузчиком».

Местная жительница Марина Коробицина уверяет: «Через день-два по этой дороге я езжу. Увидела бы, если бы по этой дороге администрация привозила грунт. Никакой работы не проводилось».

Меры, предпринятые администрацией, не смогли остановить разрастания свалки, и расстроенные жители обратились в прокуратуру. Теперь убрать мусор придется в течение 30 дней. Но, по мнению представителей ОНФ, и этого недостаточно. По словам главы регионального исполкома ОНФ Сергея Судницына, «ведь ликвидация же идет за наши с вами деньги. Это средства, которые берутся из бюджета города».

Поэтому необходимо принимать меры превентивные, и это касается не только свалки в Заречье. Решить проблему могло бы видеонаблюдение на въезде, другие варианты будут обсуждаться на «круглом столе», который Народный фронт планирует организовать в течение месяца. Там встретятся представители администрации, прокуратуры, строительных компаний, подрядчиков и даже Фонда капитального ремонта.
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