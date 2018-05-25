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НОВОСТИ | Общество



25.05.2018 10:34 В Тульской области выбрали операторов по обращению с мусором
Алексей Ерёмин

В Тульской области выбрали операторов по обращению с мусором

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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - это компания, ответственная за весь цикл обращения с ними. Она занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением ТКО. Все эти функции на территории Тульского региона будут осуществлять две такие компании: ООО «Хартия» будет работать в границах города-героя, Щёкинского и Киреевского районов, «МСК-НТ» - на остальной территории области.

«Уменьшаем объем захоронения, увеличим количество контейнеров, чтобы не было навалов», - пообещал генеральный директор ООО «Хартия» Анатолий Цокур. Компания планирует строительство полигона и мусороперерабатывающего комплекса - инвестирование составит более 3 млрд. рублей.

Согласно требованиям федерального закона задача региональных операторов - обеспечить модернизацию всей мусороперерабатывающей инфраструктуры. Конкурс по их отбору в Тульской области был объявлен в марте этого года. В конкурсной документации были установлены предельно жёсткие требования к участникам в целях недопущения неблагонадёжных компаний, работающих в данной сфере.

По словам генерального директора ООО «МСК-НТ» Елены Поволоцкой, «предполагается, что число сотрудников увеличим до 500 человек. Планируем обновить контейнерный и бункерный парк, оптимизировать точки сбора».

Фактически к исполнению своих обязанностей компании приступят с 1 января 2019 года, до этой даты будет вестись вся необходимая подготовительная работа.













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