НОВОСТИ | Общество







25.05.2018 10:34 В Тульской области выбрали операторов по обращению с мусором Алексей Ерёмин





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«Уменьшаем объем захоронения, увеличим количество контейнеров, чтобы не было навалов», - пообещал генеральный директор ООО «Хартия» Анатолий Цокур. Компания планирует строительство полигона и мусороперерабатывающего комплекса - инвестирование составит более 3 млрд. рублей.



Согласно требованиям федерального закона задача региональных операторов - обеспечить модернизацию всей мусороперерабатывающей инфраструктуры. Конкурс по их отбору в Тульской области был объявлен в марте этого года. В конкурсной документации были установлены предельно жёсткие требования к участникам в целях недопущения неблагонадёжных компаний, работающих в данной сфере.



По словам генерального директора ООО «МСК-НТ» Елены Поволоцкой, «предполагается, что число сотрудников увеличим до 500 человек. Планируем обновить контейнерный и бункерный парк, оптимизировать точки сбора».



Фактически к исполнению своих обязанностей компании приступят с 1 января 2019 года, до этой даты будет вестись вся необходимая подготовительная работа.



Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - это компания, ответственная за весь цикл обращения с ними. Она занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением ТКО. Все эти функции на территории Тульского региона будут осуществлять две такие компании: ООО «Хартия» будет работать в границах города-героя, Щёкинского и Киреевского районов, «МСК-НТ» - на остальной территории области.«Уменьшаем объем захоронения, увеличим количество контейнеров, чтобы не было навалов», - пообещал генеральный директор ООО «Хартия» Анатолий Цокур. Компания планирует строительство полигона и мусороперерабатывающего комплекса - инвестирование составит более 3 млрд. рублей.Согласно требованиям федерального закона задача региональных операторов - обеспечить модернизацию всей мусороперерабатывающей инфраструктуры. Конкурс по их отбору в Тульской области был объявлен в марте этого года. В конкурсной документации были установлены предельно жёсткие требования к участникам в целях недопущения неблагонадёжных компаний, работающих в данной сфере.По словам генерального директора ООО «МСК-НТ» Елены Поволоцкой, «предполагается, что число сотрудников увеличим до 500 человек. Планируем обновить контейнерный и бункерный парк, оптимизировать точки сбора».Фактически к исполнению своих обязанностей компании приступят с 1 января 2019 года, до этой даты будет вестись вся необходимая подготовительная работа.





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