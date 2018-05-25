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25.05.2018 10:09 Почти 20 соглашений подписали туляки в первый день ПМЭФ-2018 Виталий Моторин





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Вкладывать тулакоины в этот игровой автомат, а реальные деньги - в экономику нашего региона на форуме стало популярным. Один миллиард рублей в производство порошковых материалов для станкостроения, в три раза больше вложений - в новые производства Алексинской картонной фабрики. Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «объем инвестиций по проекту составляет 3,4 миллиарда рублей, это дополнительно 200 рабочих мест на предприятии».



Так же в регионе появятся один из самых больших в Европе логистических центров и крупнейший оленеводческий комплекс. Сразу несколько новых резидентов зайдут в особую экономическую зону «Узловая». «На примере особой экономической зоны «Узловая» мы видим эффективную работу региона, когда зона не простаивает, ей нужно расширение, чтобы строить новые производственные мощности, увеличивать выпуск», - заметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Губернатор Алексей Дюмин добавил, что «создается еще 10 площадок, которые уже оборудованы всей необходимой инфраструктурой».



Важным для Щекинского района стало соглашение о сотрудничестве компании «Щекиноазот» и «Сбербанка», а во втором по величине городе области - Новомосковске - запланировано строительство обводной дороги. Кроме того в первый день работы форума состоялась презентация зоны опережающего экономического развития в Ефремове. По словам заместителя губернатора Вячеслава Федорищева, «территория опережающего экономического развития создается только в моногородах. Ефремов достаточно успешный, динамичный, но ему не хватало дополнительного импульса, чтобы инвесторы увидели в нем потенциал».



Так же ключевыми для региона стали соглашения о сотрудничестве с целым рядом госкорпораций и правительственных структур. Например, Агентство стратегических инициатив выбрало Тульскую область в качестве пилотной территории для реализации проекта «Кадры будущего для регионов».



Промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии и инновации – в первый день тульская делегация подписала около 20 инвестсоглашений, которые касаются практически всех сфер экономики. И это только начало.



Почувствовать себя самым настоящим инвестором у тульского стенда на Петербургском форуме может каждый. Это возможно благодаря недвусмысленно намекающей на модные сейчас криптовалюты панели под называнием Тулакоин. Вложения в виде вот такого символического жетона гарантированных дивидендов не приносят - инвестиции ведь бываю провальными, но эксперты уверяют, что вложения в тульскую область чаще всего окупаются.Вкладывать тулакоины в этот игровой автомат, а реальные деньги - в экономику нашего региона на форуме стало популярным. Один миллиард рублей в производство порошковых материалов для станкостроения, в три раза больше вложений - в новые производства Алексинской картонной фабрики. Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «объем инвестиций по проекту составляет 3,4 миллиарда рублей, это дополнительно 200 рабочих мест на предприятии».Так же в регионе появятся один из самых больших в Европе логистических центров и крупнейший оленеводческий комплекс. Сразу несколько новых резидентов зайдут в особую экономическую зону «Узловая». «На примере особой экономической зоны «Узловая» мы видим эффективную работу региона, когда зона не простаивает, ей нужно расширение, чтобы строить новые производственные мощности, увеличивать выпуск», - заметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Губернатор Алексей Дюмин добавил, что «создается еще 10 площадок, которые уже оборудованы всей необходимой инфраструктурой».Важным для Щекинского района стало соглашение о сотрудничестве компании «Щекиноазот» и «Сбербанка», а во втором по величине городе области - Новомосковске - запланировано строительство обводной дороги. Кроме того в первый день работы форума состоялась презентация зоны опережающего экономического развития в Ефремове. По словам заместителя губернатора Вячеслава Федорищева, «территория опережающего экономического развития создается только в моногородах. Ефремов достаточно успешный, динамичный, но ему не хватало дополнительного импульса, чтобы инвесторы увидели в нем потенциал».Так же ключевыми для региона стали соглашения о сотрудничестве с целым рядом госкорпораций и правительственных структур. Например, Агентство стратегических инициатив выбрало Тульскую область в качестве пилотной территории для реализации проекта «Кадры будущего для регионов».Промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии и инновации – в первый день тульская делегация подписала около 20 инвестсоглашений, которые касаются практически всех сфер экономики. И это только начало.





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