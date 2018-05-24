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24.05.2018 17:41 В особой экономической зоне «Узловая» - новые резиденты "Вести-Тула"





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Кроме того новый резидент ОЭЗ «Узловая» построит завод по переработке алюминиевых сплавов Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Тульский завод алюминия» Юрий Архипов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта. Он позволит создать более 200 новых рабочих мест.



Также на территории региона планируется Создание нового производства по изготовлению упаковочных материалов в Алексинском районе. В Туле компания «Полема» займется выпуском порошковых материалов для станкостроения и высокотемпературных процессов. «Ростелеком» обеспечит камерами видеонаблюдения Тульскую набережную и завершит проект по устранению «цифрового неравенства».





Десятки миллиардов рублей, новых инвестиций в тульское производство. И это лишь в первый день работы Петербургского международного экономического форума. В его рамках сегодня были подписаны ряд соглашений. Наиболее крупное с компанией Еврохим, 30 млрд. рублей и 1250 рабочих местКроме того новый резидент ОЭЗ «Узловая» построит завод по переработке алюминиевых сплавов Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Тульский завод алюминия» Юрий Архипов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта. Он позволит создать более 200 новых рабочих мест.Также на территории региона планируется Создание нового производства по изготовлению упаковочных материалов в Алексинском районе. В Туле компания «Полема» займется выпуском порошковых материалов для станкостроения и высокотемпературных процессов. «Ростелеком» обеспечит камерами видеонаблюдения Тульскую набережную и завершит проект по устранению «цифрового неравенства».

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