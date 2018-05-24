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24.05.2018 15:50 В Тульский театр драмы с гастролями приехали калужские коллеги "Вести-Тула"





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Калужский театр пробудет в Туле до 27 мая. Все постановки отличаются легкостью, живостью и чувством юмора. «Спектакль «Играем в дружную семью» мы обозвали театральным блокбастером. У нас он пользуется неимоверной популярностью, люди просто падают с ярусов. Мы привезли легкий воздушный весенний, очень смешной материал. Мы думаем, тулякам он понравится. Лично я на гастролях в Туле уже четвертый раз, поэтому тульского зрителя мы знаем очень хорошо, а он, наверное, нас», - говорит актер Игорь Кумицкий.



Также калужский театр привез музыкальное ревю «Если любишь – найди». Спектакль состоит только из музыкальных и танцевальных композиций. За это оригинальная постановка уже полюбилась зрителям по всему миру. Как рассказала помощник режиссера Калужского драматического областного театра Ольга Арсеньева, «…это наша визитная карточка. Мы были в Париже, и у Пьера Кардена в гостях с этим спектаклем. Он сам нас пригласил. «Если любишь найди» туляки увидят в воскресенье 27 числа».



В Тульском академическом театре драмы начались гастроли Калужского государственного областного драматического театра. В репертуаре две комедии «Шоу для настоящих леди», поставленная по киносценарию «В джазе только девушки», и «Играем в дружную семью». Последняя, созданная по пьесе Марка Камолетти, будет для тульского зрителя в новинку.Калужский театр пробудет в Туле до 27 мая. Все постановки отличаются легкостью, живостью и чувством юмора. «Спектакль «Играем в дружную семью» мы обозвали театральным блокбастером. У нас он пользуется неимоверной популярностью, люди просто падают с ярусов. Мы привезли легкий воздушный весенний, очень смешной материал. Мы думаем, тулякам он понравится. Лично я на гастролях в Туле уже четвертый раз, поэтому тульского зрителя мы знаем очень хорошо, а он, наверное, нас», - говорит актер Игорь Кумицкий.Также калужский театр привез музыкальное ревю «Если любишь – найди». Спектакль состоит только из музыкальных и танцевальных композиций. За это оригинальная постановка уже полюбилась зрителям по всему миру. Как рассказала помощник режиссера Калужского драматического областного театра Ольга Арсеньева, «…это наша визитная карточка. Мы были в Париже, и у Пьера Кардена в гостях с этим спектаклем. Он сам нас пригласил. «Если любишь найди» туляки увидят в воскресенье 27 числа».











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