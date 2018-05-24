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24.05.2018 15:31 «Объединенная авиастроительная корпорация» будет сотрудничать с Тульской областью "Вести-Тула"





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В частности, оно предполагает сохранение и наращивание промышленного и экономического потенциала, создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов и их эффективного использования, проведение исследований и разработок совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области.



Как подчеркнул Алексей Дюмин, «…подписанное соглашение нацелено на установление более тесной кооперации между холдингом и промышленными предприятиями региона. Такого рода партнерство будет выгодно для всех участников проекта». Губернатор также отметил, что в регионе в особой экономической зоне «Узловая» создается научно-производственный кластер «Композитная долина». «Очень важно, что его продукция будет востребована предприятиями холдинга», - сказал Алексей Дюмин.



«Развитие эффективной системы поставщиков для предприятий ОАК, «умное» импортозамещение, включение в кооперацию высокотехнологичных компаний и решений – это ключевые точки роста российского самолетостроения. Учитывая исторически высокий уровень развития промышленности Тульской области и то взаимопонимание, которое у нас сложилось с руководством региона, с лидерами бизнеса, мы видим большое поле для совместной работы», - отметил Юрий Слюсарь.





Делегация нашего региона начала работу на 22-м Петербургском международном экономическом форуме. Практически первыми в рамках Форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь подписали соглашение о стратегическом партнерстве.В частности, оно предполагает сохранение и наращивание промышленного и экономического потенциала, создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов и их эффективного использования, проведение исследований и разработок совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области.Как подчеркнул Алексей Дюмин, «…подписанное соглашение нацелено на установление более тесной кооперации между холдингом и промышленными предприятиями региона. Такого рода партнерство будет выгодно для всех участников проекта». Губернатор также отметил, что в регионе в особой экономической зоне «Узловая» создается научно-производственный кластер «Композитная долина». «Очень важно, что его продукция будет востребована предприятиями холдинга», - сказал Алексей Дюмин.«Развитие эффективной системы поставщиков для предприятий ОАК, «умное» импортозамещение, включение в кооперацию высокотехнологичных компаний и решений – это ключевые точки роста российского самолетостроения. Учитывая исторически высокий уровень развития промышленности Тульской области и то взаимопонимание, которое у нас сложилось с руководством региона, с лидерами бизнеса, мы видим большое поле для совместной работы», - отметил Юрий Слюсарь.









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