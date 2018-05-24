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НОВОСТИ | Общество



24.05.2018 15:01 В Туле побывал поезд-музей
Надежда Долгих

Перед началом движения необходимо подать звуковой сигнал на отправление

| фото |
От первых паровозов, набирающих скорость не более 16 километров в час, до высокоскоростных электровозов "Ласточка" и "Сапсан". Экспозиции поезда представлены в девяти тематических вагонах, где много внимания уделено истории развития отечественного железнодорожного транспорта. Отдельный вагон посвящен Победе в Великой Отечественной войне.

В поезде-музее есть и тренажеры, на которых учатся будущие машинисты. Вот пульт управления электропоездом "Ласточка". Перед началом движения необходимо подать звуковой сигнал на отправление и медленно с помощью контроллера тягового усилия набрать скорость.

Эта часть выставки неизменно вызывает наибольший интерес посетителей. Есть здесь и макеты космической станции "Восточный" и железнодорожных станций, где детали проработаны вплоть до одежды на прохожих.

Нанотехнологии - последние достижения научной мысли - символично представлены в заключительном вагоне. Здесь располагаются инновационные экспонаты, например шпала из 1300 пластиковых бутылок. Опытная партия уже уложена в московском метро. По словам сотрудников поезда, в день передвижной музей посещают порядка тысячи человек.

Заместитель начальника передвижного выставочного-лекционного комплекса Алексей Енков рассказал, что «поезд существует с 2011 года, за это время побывал на всей сети железных дорог не только в России, но и Белоруссии и Казахстане».

Необыкновенный поезд прибыл в Тулу только на один день, следом - в Курск, а затем отправится на Дальний Восток.













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