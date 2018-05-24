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24.05.2018 14:42 Вместо бывшего стадиона «Штампа» может появиться ледовый дворец Вести-Тула





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Как рассказала генеральный директор ООО «Айс-Строй Тула» Алина Ковалевская, «планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, в котором будут ледовая арена, многофункциональный зал для игры в футбол, волейбол, баскетбол. На втором этаже – залы для фитнеса, йоги, единоборств, детская комната, небольшое кафе. Надеемся, что разрешение на строительство получим в июле и сразу выйдем на площадку. Конец стройки – лето-осень 2019 года».



«Похвальное это дело», - отреагировал председатель правительства Юрий Андрианов.



Уже в следующем году в Туле может появиться еще один ледовый дворец. Об этом говорили накануне на заседании градостроительно- земельного совета, который проводил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Новое спортсооружение планируется разместить в Зареченском округе Тулы на территории бывшего стадиона завода «Штамп».Как рассказала генеральный директор ООО «Айс-Строй Тула» Алина Ковалевская, «планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, в котором будут ледовая арена, многофункциональный зал для игры в футбол, волейбол, баскетбол. На втором этаже – залы для фитнеса, йоги, единоборств, детская комната, небольшое кафе. Надеемся, что разрешение на строительство получим в июле и сразу выйдем на площадку. Конец стройки – лето-осень 2019 года».«Похвальное это дело», - отреагировал председатель правительства Юрий Андрианов.





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