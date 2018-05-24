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24.05.2018 12:36 Тульская область представила на ПМЭФ свой инвестиционный потенциал Вести-Тула





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Наш регион традиционно представит свой инвестиционный и туристический потенциал комплексной экспозицией на выставке регионов и инвестиционных проектов. Как рассказал заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, «мы представили наш урбанистический проект «Тульская набережная». Новые урбанистические пространства мы пытаемся сделать и в малых городах. Ключевой проект «Тульская набережная» реализуется под личным контролем губернатора. Мы презентуем конкретные результаты, у нас есть интерактивные съёмки, в режиме реального времени можем отследить строительный процесс. До сдачи осталось 50 дней.



Большой пул был подготовлен Корпорацией развития совместно с министерствами. Было прямое поручение губернатора выходить с конкретными проектами, пусть они будут даже небольшие, но значимые для нас. У нас представлено и министерство экономики, и министерство промышленности, и министерство сельского хозяйства. Запланировано достаточно много переговоров по этим конкретным проектам. Мы бы хотели, чтобы все отрасли развивались, и как видно по динамике, это получается. Хотели бы, чтобы в проекты, которые находятся в стадии банкротства, вдохнулась новая экономическая жизнь».



И уже к этому моменту губернатор Алексей Дюмин и президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В частности, оно предполагает проведение исследований совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области, а также совместную работу в регионе по поиску, продвижению и акселерации молодых команд и стартапов.



Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал 22-й Международный экономический форум. В этом году в нем принимает участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, в том числе Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента и других. Среди участников и Тульская область - во главе с губернатором Алексеем Дюминым.Наш регион традиционно представит свой инвестиционный и туристический потенциал комплексной экспозицией на выставке регионов и инвестиционных проектов. Как рассказал заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, «мы представили наш урбанистический проект «Тульская набережная». Новые урбанистические пространства мы пытаемся сделать и в малых городах. Ключевой проект «Тульская набережная» реализуется под личным контролем губернатора. Мы презентуем конкретные результаты, у нас есть интерактивные съёмки, в режиме реального времени можем отследить строительный процесс. До сдачи осталось 50 дней.Большой пул был подготовлен Корпорацией развития совместно с министерствами. Было прямое поручение губернатора выходить с конкретными проектами, пусть они будут даже небольшие, но значимые для нас. У нас представлено и министерство экономики, и министерство промышленности, и министерство сельского хозяйства. Запланировано достаточно много переговоров по этим конкретным проектам. Мы бы хотели, чтобы все отрасли развивались, и как видно по динамике, это получается. Хотели бы, чтобы в проекты, которые находятся в стадии банкротства, вдохнулась новая экономическая жизнь».И уже к этому моменту губернатор Алексей Дюмин и президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В частности, оно предполагает проведение исследований совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области, а также совместную работу в регионе по поиску, продвижению и акселерации молодых команд и стартапов.





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