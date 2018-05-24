Большая вода:
Источник счастливой жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Экономика



24.05.2018 12:36 Тульская область представила на ПМЭФ свой инвестиционный потенциал
Вести-Тула

На ПМЭФ подписано соглашение с «Объединенной авиастроительной корпорацией»

| фото |
Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал 22-й Международный экономический форум. В этом году в нем принимает участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, в том числе Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента и других. Среди участников и Тульская область - во главе с губернатором Алексеем Дюминым.

Наш регион традиционно представит свой инвестиционный и туристический потенциал комплексной экспозицией на выставке регионов и инвестиционных проектов. Как рассказал заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, «мы представили наш урбанистический проект «Тульская набережная». Новые урбанистические пространства мы пытаемся сделать и в малых городах. Ключевой проект «Тульская набережная» реализуется под личным контролем губернатора. Мы презентуем конкретные результаты, у нас есть интерактивные съёмки, в режиме реального времени можем отследить строительный процесс. До сдачи осталось 50 дней.

Большой пул был подготовлен Корпорацией развития совместно с министерствами. Было прямое поручение губернатора выходить с конкретными проектами, пусть они будут даже небольшие, но значимые для нас. У нас представлено и министерство экономики, и министерство промышленности, и министерство сельского хозяйства. Запланировано достаточно много переговоров по этим конкретным проектам. Мы бы хотели, чтобы все отрасли развивались, и как видно по динамике, это получается. Хотели бы, чтобы в проекты, которые находятся в стадии банкротства, вдохнулась новая экономическая жизнь».

И уже к этому моменту губернатор Алексей Дюмин и президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В частности, оно предполагает проведение исследований совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области, а также совместную работу в регионе по поиску, продвижению и акселерации молодых команд и стартапов.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .