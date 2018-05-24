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НОВОСТИ | Общество



24.05.2018 11:33 Спасатели прошли испытания перед стартом купального сезона
Полина Ермолаева

Спасатели прошли испытания перед стартом купального сезона

| фото |
Смотри дальше, прыгай быстрее, плыви как дельфин. Работа спасателя требует не накаченных и загорелых форм, а адекватности и исключительной подготовки. Проходить проверку собрались представители этой непростой профессии почти из всех районов области.

Как рассказал председатель областного совета ВОСВОД Николай Прокопьев, «Центр подготовки ВОСВОД проводит практическое обучение спасателей пляжей всех форм собственности. Здесь проводится практическая отработка нормативов – плавание на время, оказание помощи утопающему, работа с тренажёром».

Это для кого-то сухие цифры ещё не показатель эффективности, но когда речь идет о спасении человека на воде, счёт идет на секунды. Потому бедолагу Стёпу, который служит тренажером у спасателей, а потому постоянно и очень профессионально рискует жизнью, сегодня отчаянно не давали утонуть.

По словам спасателя Дмитрия Семёнова, «спасатель должен быть подготовлен физически, вести трезвый спортивный образ жизни, должен любить всех людей, относиться ко всем толерантно».

Тяжело в учении – легко в бою. Сегодняшняя работа над ошибками проводилась в преддверии основного экзамена. В пятницу определится список спасателей Тульской области. Сдавшие нормативы получают удостоверение и форму, а это уже право на законных основаниях уверенно выходить на пляж.













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