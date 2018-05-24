Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



24.05.2018 10:39 В тульском посёлке Скуратово нечистоты сливаются в пруд
Алексей Ерёмин

В тульском посёлке Скуратово нечистоты сливаются в пруд

| фото |
Весна - пора цветения и запахов, но для жителей посёлка Северный в Большой Туле ароматы эти связаны далеко не с первыми луговыми цветами. Даже совсем не с ними. Прогуливаясь однажды с детьми вдоль берега пруда недалеко от дома Юлия Куренкова обнаружила луговой ручей, но весьма необычного цвета и запаха. «Мы даже не подозревали, что здесь есть такая проблема. Чисто случайно прошли мимо и обнаружили поток нечистот, который льётся в пруд напрямую», - рассказала Юлия.

Догадки жителей оправдались. Канализационная система, некогда принадлежащая одному из предприятий Ленинского района, после того как сам завод приказал долго жить, осталась без хозяина и долгие годы вообще никем не обслуживалась. Без заботливой руки сантехника результат налицо - мутные потоки потекли через край.

Прудов здесь несколько, все они проточные. Из-за этого вся стекающая жижа не застаивается, а идёт по течению в реку Еловая. Масса уходит, а запах здесь присутствует всегда.

Впрочем, в администрации об этой проблеме знают и её решением занимаются, по их словам, не первый год. Объект на сегодняшний день включён в муниципальную программу. Уже выполнены и проектно-изыскательные работы. Впереди - госэкспертиза. Как сообщил главный инженер МУ «Управление капитального строительства города Тулы» Дмитрий Абрамичев, «будет выбран победитель, который приступит к строительно-монтажным работам в конце 2018 – начале 2019 года».

Проектом предусмотрено строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора, отводящего стоки сразу от нескольких населённых пунктов на городские очистные сооружения. Так что, похоже, благодаря бдительности жителей и работе специалистов избежать экологической катастрофы в посёлке всё же удастся.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .