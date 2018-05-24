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24.05.2018 10:39 В тульском посёлке Скуратово нечистоты сливаются в пруд Алексей Ерёмин





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Догадки жителей оправдались. Канализационная система, некогда принадлежащая одному из предприятий Ленинского района, после того как сам завод приказал долго жить, осталась без хозяина и долгие годы вообще никем не обслуживалась. Без заботливой руки сантехника результат налицо - мутные потоки потекли через край.



Прудов здесь несколько, все они проточные. Из-за этого вся стекающая жижа не застаивается, а идёт по течению в реку Еловая. Масса уходит, а запах здесь присутствует всегда.



Впрочем, в администрации об этой проблеме знают и её решением занимаются, по их словам, не первый год. Объект на сегодняшний день включён в муниципальную программу. Уже выполнены и проектно-изыскательные работы. Впереди - госэкспертиза. Как сообщил главный инженер МУ «Управление капитального строительства города Тулы» Дмитрий Абрамичев, «будет выбран победитель, который приступит к строительно-монтажным работам в конце 2018 – начале 2019 года».



Проектом предусмотрено строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора, отводящего стоки сразу от нескольких населённых пунктов на городские очистные сооружения. Так что, похоже, благодаря бдительности жителей и работе специалистов избежать экологической катастрофы в посёлке всё же удастся.



Весна - пора цветения и запахов, но для жителей посёлка Северный в Большой Туле ароматы эти связаны далеко не с первыми луговыми цветами. Даже совсем не с ними. Прогуливаясь однажды с детьми вдоль берега пруда недалеко от дома Юлия Куренкова обнаружила луговой ручей, но весьма необычного цвета и запаха. «Мы даже не подозревали, что здесь есть такая проблема. Чисто случайно прошли мимо и обнаружили поток нечистот, который льётся в пруд напрямую», - рассказала Юлия.Догадки жителей оправдались. Канализационная система, некогда принадлежащая одному из предприятий Ленинского района, после того как сам завод приказал долго жить, осталась без хозяина и долгие годы вообще никем не обслуживалась. Без заботливой руки сантехника результат налицо - мутные потоки потекли через край.Прудов здесь несколько, все они проточные. Из-за этого вся стекающая жижа не застаивается, а идёт по течению в реку Еловая. Масса уходит, а запах здесь присутствует всегда.Впрочем, в администрации об этой проблеме знают и её решением занимаются, по их словам, не первый год. Объект на сегодняшний день включён в муниципальную программу. Уже выполнены и проектно-изыскательные работы. Впереди - госэкспертиза. Как сообщил главный инженер МУ «Управление капитального строительства города Тулы» Дмитрий Абрамичев, «будет выбран победитель, который приступит к строительно-монтажным работам в конце 2018 – начале 2019 года».Проектом предусмотрено строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора, отводящего стоки сразу от нескольких населённых пунктов на городские очистные сооружения. Так что, похоже, благодаря бдительности жителей и работе специалистов избежать экологической катастрофы в посёлке всё же удастся.





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