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24.05.2018 10:05 Тулякам предложили дать названия общественным пространствам Вести-Тула





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Теперь жители региональной столицы могут проявить свою активную позицию и в выборе названий для них. Свои предложения можно присылать до 30 июня, подробности на сайте городской администрации. Что касается самих преобразований, которые грядут на этих пространствах, то проекты уже вот-вот начнут реализовываться. Конечный результат мы увидим ко Дню города-героя.



Как сообщила заместитель начальника управления по благоустройству, начальник отдела реализации муниципальных программ Татьяна Кожухова, «планируется демонтаж остановочного павильона, установка нового кафе в стиле амфитеатра с бесплатным доступом Wi-Fi. В сквере ТНИТИ планируется установка спортивного комплекса – 10 тренажёров – с мягким покрытием. Мягкое покрытие будет установлено и под детское оборудование. Также – удаление деревьев, демонтаж старой плитки, монтаж новой, устройство освещения, кронирование деревьев».



В Туле проводится конкурс на лучшее название общественных пространств. Параллельно с президентскими выборами горожане определили скверы, которые они бы хотели видеть облагороженными, - большинство голосовало за территорию между площадью Победы и улицей Болдина и за уже существующий сквер ТНИТИ.Теперь жители региональной столицы могут проявить свою активную позицию и в выборе названий для них. Свои предложения можно присылать до 30 июня, подробности на сайте городской администрации. Что касается самих преобразований, которые грядут на этих пространствах, то проекты уже вот-вот начнут реализовываться. Конечный результат мы увидим ко Дню города-героя.Как сообщила заместитель начальника управления по благоустройству, начальник отдела реализации муниципальных программ Татьяна Кожухова, «планируется демонтаж остановочного павильона, установка нового кафе в стиле амфитеатра с бесплатным доступом Wi-Fi. В сквере ТНИТИ планируется установка спортивного комплекса – 10 тренажёров – с мягким покрытием. Мягкое покрытие будет установлено и под детское оборудование. Также – удаление деревьев, демонтаж старой плитки, монтаж новой, устройство освещения, кронирование деревьев».





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