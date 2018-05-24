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НОВОСТИ | Экономика



24.05.2018 08:36 Тульская область намерена удивить гостей Экономического форума в Петербурге
Виталий Моторин

Тульская область намерена удивить гостей Экономического форума в Петербурге

| фото |
Санкт-Петербургский международный экономический форум стартует 24 мая 2018 года. Накануне завершились все подготовительные работы. Главная часть тульского стенда – презентационная площадка. Она состоит из трех трибун, за которыми будут подписаны важнейшие инвестиционные соглашения, и большого мультимедийного экрана, на котором транслируется презентация Тульской области.

Тульская область на форуме соседствует с Новгородской, Республикой Крым, Ленинградским регионом. От других регионов стенд отличает интерактивность. Очень много плазменных экранов. На одном, например, представлен главный проект последних лет – Тульская набережная. Этот же проект можно увидеть в миниатюре.

Всё это красивая обложка. Содержание же будет изобиловать цифрами и суммами инвестиций и контрактов. Подписание соглашений делегация Тульской области, которую возглавляет глава региона Алексей Дюмин, начнёт 24 мая.

По словам заместителя губернатора Вячеслава Федорищева, «большой пул был подготовлен Корпорацией развития совместно с министерствами. Было прямое поручение губернатора выходить с конкретными проектами, пусть они будут даже небольшие, но значимые для нас. У нас представлено и министерство экономики, и министерство промышленности, и министерство сельского хозяйства. Запланировано достаточно много переговоров по этим конкретным проектам.

На подобном форуме в 2017 году делегация Тульской области заключила 22 инвестиционных соглашения на общую сумму более 83 миллиардов рублей.
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